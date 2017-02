Jota sigue al frente del barco franjivino

Nadie es imprescindible en esta vida. Sin embargo, no me imagino un Naturhouse sin Jota González. Es su esencia, su alma. Es el padre de la criatura, amén de los directivos que creyeron en él en su día. Jota González es el máximo responsable de llevar al CB Ciudad de Logroño al lugar que ocupa hoy, a ser el mejor equipo de balonmano terrenal en España -El Barça es de otra galaxia- de los últimos tres años. Ha sido él, en su función de entrenador, psicólogo, director deportivo, y hasta mopa (es que lo ha hecho todo en Logroño) el que ha ejecutado un proyecto (ideado junto a la directiva) con absoluta maestría. Por eso, su renovación (al menos un año más) es un balón de oxígeno para un club, un equipo y una afición, en un momento en el que, según palabras del presidente Ángel Rituerto, todavía no hay patrocinador para la temporada que viene.

A nadie escapa que Jota González sea pretendido por una docena de equipos europeos. Pero el club siempre ha conocido de primera mano las propuestas que ha tenido el vallisoletano. Este año se lo estaba pensando más de la cuenta. Pero recordó que cuando comenzó como entrenador el club apostó por él. Sobre todo hace diez años, cuando el equipo peleaba por otras cotas. Y ahora, que el club no tiene su futuro claro, ha decidido dar un paso hacia adelante y no abandonar el barco al acercarse la tempestad. Loable por su parte, teniendo en cuenta las numerosas (y suculentas) ofertas que le han puesto sobre la mesa. “Cuando un presidente pone tanta insistencia en que te quedes y lo considera fundamental, hay que ser agradecido en esta vida y acordarse de mi primer año, cuando la directiva me apoyó durante un año cuando no era bien recibido”, apuntó esta mañana. “La parte emocional también es importante. Ahora no me preocupa si vamos a tener un gran proyecto para la siguiente temporada, eso está en el aire, pero es el momento en que hay que dar un paso hacia adelante, y yo el primero, para ayudar al club e intentar hacer las cosas lo mejor posible”, añadió.

Y ha sido un acuerdo entre dos amigos. Como lo ha sido todos estos años. Porque de momento, no hay nada firmado. Solo una cuestión de palabra. “No hemos hablado ni de cantidades ni de tiempo ni de nada. Esto ha sido hace cuatro días”, afirmó Rituerto, quien reiteró que no hay patrocinador de momento. Sí reconoció contactos con diferentes empresas, entre ellas el Consejo Regulador, pero a día de hoy no existe nada. También afirmó que en el momento en que los responsables de la firma Naturhouse le anunciaron que no continuarán, le prometieron que “no nos dejarían tirados”, aunque no se habló nada más.

Así las cosas, Jota González se quedará al mando un año más, la undécima temporada en Logroño. Toda una vida. Prácticamente la que tiene el CB Ciudad de Logroño.