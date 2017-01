Nevadas de las de antes ¿Volverán las nevadas copiosas a Logroño? ¿Cuando nieva en el valle?

Me preguntaban hace unos días que si recordaba cuando fue la última vez que nevó en Logroño con entidad, cuajando y “comprometiendo” el bienestar ciudadano …

…y la verdad es que ya hace tantos años de ello que he recuperado este post basado simplemente en la observación durante unos años, revisando el archivo fotográfico, y de las condiciones atmosféricas que se daban en esas grandes nevadas, para intentar extrapolar, desde un punto de vista predictivo, el saber cuando se repetirían estas situaciones.

Es verdad que desde que lo hice no me han fallado esos pronósticos, aunque el metodo sin duda es de todo menos científico, sí me ha servido un poco de orientación para intuir cuando podía cuajar o no la nieve en Logroño.

Vamos a repasar algunas de esas nevadas sin querer decir con ello que intente establecer correlaciones o que no haya habido otras que no tenga reportadas que también es probable. Incidir que me refiero a nevadas que han cuajado y durado algún tiempo en la ciudad.



La primera de la que tengo constancia en mis archivos fotográficos es la que se produjo el

27 de diciembre del año 2004

No dejó mucha cantidad de nieve pero por lo menos Logroño aparecía teñido de blanco

Los modelos meteorológicos indicaban en 500hPa (5500m) una vaguada de aire frío descendiendo desde latitudes altas y generando una borrasca en el Mediterráneo. Por otra parte podemos ver una dorsal anticiclónica en el Atlántico..

A 850hPa (1500m) los modelos indicaban una temperatura por debajo de -5ºC

Con esta configuración llegaban vientos fríos continentales, y en la posición de la borrasca es probable que la humedad que aportaba el Mediterráneo unido al paso de los vientos por el Cantábrico, junto a la inestabilidad del aire frío, fueran los responsables de dichas precipitaciones.

Los datos recogido ese día en Agoncillo fueron: Max….6ºC Min….-1………..Precipitación…..8 litros. Fue una nevada efímera que deshelo a lo largo del día.

Una de las nevadas históricas de Logroño sucedió durante el:

25-26 de Enero del año 2005

En esa ocasión la nevada acumuló entre 10-15cm

Dejó Logroño como pocas veces lo hemos visto y además nevó durante varios días por lo que prácticamente tuvimos nieve y hielo en la ciudad durante casi una semana…

Así caía la nieve por la noche….





Este aspecto presentaban las calles

Los modelos durante esos días marcaban una configuración similar

-.500hPa

Dorsal anticiclónica al oeste de la península y vaguada de aire frío descendiendo desde Europa. En superficie originaban un anticiclón en el Atlántico y una borrasca en el Mediterráneo.



Tipica configuración de nuevo, de vientos del Ne, continentales fríos y secos, con inestabilidad en el Mediterráneo.

-.850hPa

A 1500 metros entrada muy fría de hasta 10 grados bajo cero

Los datos recogidos en Agoncillo ese día fueron…. Max…..1,2 Min….-3,2 Precipitación 6 litros

Ya véis que hacía mucho más frío

En ese mismo año un 22 de Febrero del 2005 caían entre 5 y 10 cm de nieve, hasta se podían hacer muñecos de nieve en las terrazas de la capital…





Fijaos como se configuraba la atmósfera…

.-500hPa

De nuevo dorsal anticiclónica en el Atlántico y vaguada de aire frío descolgándose desde Centroeuropa hasta el Mediterráneo.

En superficie el anticiclón se encontraba más alejado y las bajas presiones se localizaban sobre la península con flujo del NNW

Aire bastante inestable sobre nuestras cabezas.

.- 850hPa

Sin embargo las temperaturas a 1500 metros no erán excesivamente frías, de unos 5 grados bajo cero



Los datos recogidos fueron…. Max…1,8 Min….-4 Precipitación 2 litros.

EL 19 de Diciembre de 2009 se produjo otra buena nevada en Logroño. Se que unos días antes me parece que fue el 17, se produjo otra nevada cuajando en Logroño pero no tengo referencias gráficas.



Aquí podemos ver algunas imágenes pertenecientes a un blog denominado Mi Logroño de cristal, de la nevada del día 19.



Fijaos que se habrían acumulado alrededor de 5 cm y quela fuente del Espartero estaba helada por lo que veníamos de una situación de frío.

-. 500hPa

Configuración similar dorsal atlántica y vaguada en Centroeuropa y parte del Mediterráneo.Vientos fríos continentales

.-A 850hPa.

Temperaturas de unos 5 grados bajo cero a l500metros

Los datos recogidos en Agoncillo fueron…. Max…3,5ºC Min…-3,7 Precipitación 4 litros

El 08 de Enero de 2010 también caía algo de nieve en la capital

-.A 500hPa.

Dorsal más débil y vaguada más profunda generando una borrasca en superficie que se situaba más cerca de la península junto a los vientos continentales frentes que se cargaban de humedad en el Mediterráneo

.-850hPa

Temperaturas a 850hPa de entre 5 y 10 grados bajo cero.

Los datos recogidos….ya esta vez en mi estación fueron… Max…2ºC Min…-0,3 Precipitación 3 litros.

La última nevada que recuerdo cuajando en Logroño fue la noche del 3 al 4 de Febero del años 2015

Desde luego tanto en la ciudad como en los alrededores nevaba con ganas

Así se veía le valle y Logroño desde Sojuela

La configuración atmosférica venía definida por una extensa vaguada de aire frío que invadía la península con una temperatura de 30 grados bajo cero a unos 5200 metros

A 850hPa la temperatura era de 10 grados bajo cero, muy fría.

Si os fijáis en esta ocasión los vientos no eran continentales del Ne sino del Norte, las precipitaciones se asociaban a la carga de humedad del Cantábrico

Visto lo visto podemos deducir que en Logroño las nevadas copiosas, están pasando a ser situaciones excepcionales, solo

el año 2005 fue anormalmente positivo con hasta 3 nevadas cuajadas…..pero a partir de ese año una o ninguna por año y cada vez menos.

También podemos apreciar que coinciden los períodos y suelen ser entre finales de diciembre y principios de enero, y entre finales de enero y mediados de febrero……

Y despúes lo que es evidente es que el patrón atmosférico se repite….con una dorsal anticiclónica ascendiendo en latitud en el Atlántico que genera un anticiclón en superficie y una vaguada de aire frío en altura que se extiende desde Europa hasta el Mediterráneo donde genera una borrasca responsable dela formación de frentes que llegan a nuestra región. Entre ambos se canalizan vientos fríos continentales que incorporan humedad del Mediterráneo, y en menos ocasiones del Cantábrico.

La segunda situación más frecuente serían las”nortadas”. Vientos procedentes de latitudes altas y que se cargan de humedad en el Cantábrico aunque necesitan aire frío en capas altas, porque sino acaban incorporando algunos grados que le impiden cuajar en cotas bajas.

También he observado que para que la nieve cuaje en Logroño las temperaturas a 500hPa deben rondar los 30 grados bajo cero y a 850hPa deben estar por debajo de 5 grados bajo cero.

A parte de esta situación más frecuente de vientos fríos continentales podemos encontrar otras situaciones en las que puede nevar…

.-Situaciones del Nw:

Son frecuentes, húmedas y frías, suelen traer precipitación y aunque la mayoría queda retenida en la sierra de Cantabria puede llegar a pasar algo al valle, pero las temperaturas no son muy frías, siempre le falta uno o dos grados, seguramente porque el mismo Cantábrico que no esta muy frío le quita algún grado y después algún otro por el efecto Foehn. En estas ocasiones puede nevar de forma ocasional asociado a algún desplome de aire frío pero es raro que cuaje porque nosuelen ser situaciones muy frías.

.- Situaciones del W-Sw:

Demasiado templadas, si aportan precipitaciones se quedan en la Demanda….la única posibilidad que choque con aire frío en altura…aun así improbable……

.- Situaciones del E-Se:

La humedad llega del Mediterráneo impulsa por viento de levante y se suele asociar a aire frío procedente de Europa. Es poco frecuente y no suele llegar mucha precipitación. Si se produce nieva antes en La Rioja Baja y cuando llega a Logroño es con menos carga de humedad…

Así que ya véis, seguimos esperando esa gran nevada…

Si tenéis fotos de nevadas de las de antes me las podéis enviar con la fecha y así buscamos los modelos meteorológicos de esos días.

