Casi ha pasado un mes desde la Media Maratón de La Rioja.

Con el reto conseguido, estas cuatro semanas no han sido las mejores. La satisfacción de acabar fue increíble. Además, recuperé bastante bien, sin agujetas ni dolores posteriores. Pero el paso de los días fue ampliando el regusto amargo de los últimos kilómetros, en los que tuve que dejar de correr y me vi bloqueado.

Así que mi intención era quitarme cuanto antes ese picor. Ya tengo nuevas metas y nuevas fechas. La primera, el 8 de octubre, con la Media de la Maratón Internacional Adidas Ciudad de Logroño. La segunda, el 11 de noviembre, la Behobia-San Sebastián.

Y pese a las ganas que tengo de hacer estas dos pruebas, he pasado un mes raro. Aunque he salido a correr y he ido algún día al gimnasio, la verdad es que no me he encontrado ni cómodo ni motivado. Diría que he estado hasta perezoso. Hacía tiempo que no tenía esa sensación.

Roberto Molina ya me advirtió de que la postcarrera era importante. Pero me he despistado un poco y he abandonado un poco a mi ángel deportivo este tiempo en el Centro de Fisioterapia y Medicina Deportiva.

En estos días que han pasado desde el 28 de mayo, puedo decir que sólo me he sentido a gusto en dos ocasiones. Una fue hace unas dos semanas, corriendo por San Sebastián, con esta preciosa ciudad acompañándome y el mar de fondo aclarándome las ideas. La otra, este mismo lunes. Poco más de 11 kilómetros a 5.30 minutos el kilómetro, satisfecho, con buen sabor y motivado.

El caso es que esta última carrera me ha hecho notar otra vez ‘clic’ y ya me he puesto en el modo previo para comenzar de nuevo el plan de 10 semanas que planteó Roberto para preparar la Media y que se fue al traste después de tres semanas por las dichosas lesiones en los gemelos que me tuvieron parado un mes y medio. Seguro que esta vez lo completo.

¡¡¡Vuelven las ganas!!! ¡¡¡Motivación ON!!!

La alimentación la voy llevando bien dentro del pequeño desorden en el que se ha convertido mi vida en las últimas semanas entre el trabajo, fin de curso y eventos varios.

Menos mal que está siempre ahí Paula Fernández para dejarme las cosas claras e ir marcando el camino. Me deja espacio, pero me dirige con la vía correcta. Llega el verano y en mi último paso por el Centro de Nutrición y Dietética Nutrium me dio las indicaciones pertinentes y me recordó que vuelve la dieta de la sandía, ésa tan rica que tanto me gustó el pasado verano y que tan buen resultado me dio.

Es una gozada ver cómo el trabajo de Paula da sus frutos y cómo he ido interiorizando sus consejos. Pese a los excesos lógicos, me doy cuenta que casi instintivamente intento equilibrar las comidas y que me pregunto cada vez si un exceso merece la pena, si me conviene en ese momento y si puedo optar por otra solución más sana. Si decido pasarme, desde luego que lo hago sin remordimientos, pero después toca equilibrarlo con deporte y comida sana. Por ejemplo, me tocó una semana de trabajo en San Sebastián. Comidas fuera de casa y tentaciones múltiples. Opté por desayunos lo más equilibrados posibles (aunque copiosos, eso sí), intenté comer ensaladas y comidas sin salsas y, de postre, opté por la piña por delante de otros postres bastante más peligrosos. Alguna cena tranquila y alguna otra de pinchos (fuera frituras) y las copas limitadas y combinadas con agua.

Dentro de lo malo, me comporté y lo hice sin grandes esfuerzos ni demasiadas vueltas a la cabeza.

Por cierto, ya tengo las plantillas que me hizo Óscar Santolaya. De momento, estoy en periodo de prueba con el calzado diario, en unos días comenzaré a probar con las zapatillas de correr. Es otro paso adelante para evitar las lesiones que me abrasaron durante demasiado tiempo.

PD: Antes de acabar no quiero deja pasar de nuevo mis agradecimientos a Sara, Alberto y Tatín. Cada vez estoy más convencido de que sin ellos no hubiera llegado a la meta. Sólo les faltó llevarme en brazos. Y quiero dar las gracias otra vez a mis dos ángeles y a todos los componentes del Centro Las Gaunas y de Nutrium. Y, por supuesto, quiero daros las gracias a todos vosotros, los que me animasteis y felicitasteis antes, durante y después de las carrera. Todo lo que está pasando en Objetivo 25 kilos es por vosotros. ¡¡¡Gracias!!!