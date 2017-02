Diez estrategias eficaces para profesores. ¡Basadas en evidencias!

Hace tiempo que quiero escribir sobre la acción educativa basada en la evidencia (de investigación, se entiende). Ante tanta ocurrencia no siempre feliz, y ante tanto “maestrillo con su librillo”, me parece que es importante preguntarse: sobre esto, ¿la investigación qué dice?”

Los profesores son la principal y primera pieza (si se me permite la expresión) de un complejo engranaje que es el sistema educativo. Pero nada cambiará si no lo hacen los profesores, no las leyes, en sus aulas. Ya sé que la cuestión es más compleja, pero quiero poner el énfasis en la pieza olvidada del sistema y sobre la que se cargan más responsabilidades de las justas o de las que pueden asumir sin la preparación oportuna.

Por eso muchas veces me he referido a ellos como “la clave olvidada“ del sistema educativo, o les he preguntado, retóricamente, si eran un “profesor tecnológicamente preparado“, o “digitalmente competente“, o si hemos pensado en serio cómo utilizar mejor “el tiempo del profesor“, porque queremos una enseñanza, un aprendizaje basado en competencias, pero, ¿y los profesores?

Es decir, que hace falta darse cuenta de la importancia de la labor del profesor, tan compleja hoy en día, donde ya no solo basta saber (que es esencial), también hace falta ser competente en muchos otros ámbitos profesionales, como bien sintetiza el modelo TPACK.

En la entrada de hoy quiero hacer referencia a diez estrategias que la investigación muestra como las más eficaces (siempre con las limitaciones propias de la investigación educativa, tan contextual) en la labor del profesor. En posteriores entradas iré ampliando esta información y señalando algunas implicaciones. Más abajo incluyo un infográfico original elaborado por Shaun Killian en el que se relacionan estas diez estrategias.

1. Sé claro respecto a lo que quieres que tus alumnos aprendan

2. Dí a tus estudiantes qué es lo que necesitan saber y muestrales qué deben ser capaces de hacer (need to know & be able to do)

3. Utiliza preguntas para comprobar que tus alumnos han comprendido

4. Haz que tus alumnos resuman la información nueva de manera gráfica

5. Ofrece muchas oportunidades de practicar distribuidas en el tiempo

6. Ofrece feedback a tus alumnos de manera que puedan mejorar su aprendizaje

7. Dale tiempo a cada alumno para que tenga éxito

8. Facilita que los alumnos trabajen juntos de manera productiva

9. Enseña estrategias junto con el contenido

10. Fomenta la metacognición

Como he señalado tantas veces, esta sería un buena lista para discutir entre profesores de un mismo centro y sacar consecuencias prácticas para las aulas. También uno podría imprimir la lista y colgarla de alguna pared de su clase… ¡Feliz semana!