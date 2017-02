Qué son los nuevos estados de WhatsApp y cómo elegir quién los ve

Los nuevos estados de WhatsApp están empezando a revolucionar a tu lista de contactos, seguro. Muy en la línea de Snapchat, lo que ofrece la nueva actualización es compartir nuevas ‘gracietas’ (vídeo y fotos ‘retocados’) con tus amigos, que desaparecen en 24 horas (recuerda que existe el pantallazo). La idea suena divertida, pero debemos saber cómo funciona y, sobre todo, aprender a controlar quién ve nuestros estados. Si no lo controlamos, lo verán todos tus contactos, incluido tu jefe o jefa y tus padres.

Vamos por partes:

¿Dónde están los estados?

Están como una nueva pestaña junto a contactos, llamadas, cámara, chats…

La primera vez que accedes la herramienta te da algunas pautas

¿Cómo publicar un estado?

Los estados se publican apretando el icono del círculo con el signo +. Puedes subir fotos (a las imágenes se pueden incluir textos, emojis y dibujar con el lápiz), vídeos (sin el límite de 10 segundos), gifs que tengamos en nuestro teléfono (iPhone permite incluso buscar en Giphy).

¿Cómo limitar quién ve mi estado de WhastApp?

Tienes estas tres opciones y afecta solo a las publicaciones que hagas a partir de ese momento, no a las que ya has hecho. Se puede responder al estado de otro usuario, pero esta respuesta se enviará como un mensaje y no como una historia.

¿Cómo saber quién ha visto mi estado?



En cada uno de los estados que envíes habrá un ojo seguido de un número, que es la cantidad de gente que ha visto tu estado. Si pinchas, puedes acceder a una lista de las personas que han visto esta historia y cuándo lo ha visto.

¿Qué te parecen los nuevos estados?