Un poquito de todo este fin de semana en los escenarios riojanos

Viernes 2 de diciembre

En Biribay Jazz Club, concierto de DE POLIS una banda tributo a THE POLICE la extraordinaria banda de los ochenta liderada por Sting, creadores de inovidables temas como Roxane o every breath you take. El grupo hará un recorrido por todos sus éxitos, tocando estas y otras muchas canciones como Message in a bottle, So Lonely , De do do do y algún tema de Sting.

El concierto comienza a las 22 horas y la entrada cuesta 10 euros anticipada (Librerías Santos ochoa – Biribay) y 12 en taquilla.

En el Bar Menhir, concierto acústico de TULSA, a partir de las 22 horas. La entrada cuesta 10 euros anticipada y 12 en taquilla.

En el Jake, concierto de SLEEPING LION BAND, banda que mezcla el rock and Roll clásico, el blues, el rock sureño, el haard rock… Una buena propuesta para el viernes

PITINGO presenta en el Teatro Bretón su nuevo disco, ‘Soul, bulería y más’, en el que interpreta grandes éxitos con su original estilo flamenco-soul. Estará acompañado de un gran elenco de artistas de pop, flamenco y góspel, en una producción al más puro estilo americano.

En mayo salió a la venta este nuevo trabajo con una selección de grandes clásicos del pop y el soul pasados por el filtro y el alma flamenca de este artista. Como adelanto, ha presentado ‘Aint no mountain high enough’, que inmortalizaron Marvin Gaye y Tammi Terrell en 1967 y, posteriormente, Diana Ross en 1970. Será a las 20:30. El precio oscila entre los 18 y los 25 euros.

Por su parte, el guitarrista CARLOS BLANCO RUIZ, interpretará un programa con obras de Francisco Calleja, Miguel Llobet, Manuel de Falla en el Conservatorio Profesional de Música de La Rioja a las 20:00 h.

Además, en la Gota de Leche a las 20.30 h. concierto de SCARLETT ROSE. Se trata de un concepto compuesto por la extracción de elementos clásicos, modernos y contemporáneos de los grandes artistas y la música compuesta desde el siglo XVIII hasta mediados de los 60 con toques electrónicos. Scarlett Rose obtuvo el segundo premio en el concurso de temas musicales ‘Gota Music vol. X’ por su tema original ‘Melody of a Murder’.

En el Cervantes de Arnedo, concierto- conferencia de SERAFÍN ZUBIRI a las 20.30 h..

Y en Alcanadre, concretamente en el bar Devizio, concierto acústico de SILENCIADOS. A partir de las 12.30 y gratis.

Sábado 3 de diciembre

Concierto de la BANDA SINFÓNICA DE LA RIOJA en el Teatro Ideal a las 20 horas. La entrada cuesta 5 euros

En Biribay, concierto de LOS PIRRIS. Grupo de rock and roll logroñés formado en 2009. Está compuesto por Diego, Chubi desde sus inicios a los que se unió Jordi Vila, que fue durante dos décadas batería de Loquillo y los Trogloditas. Descarados y con mucha clase.

Tienen dos trabajos grabados, la maqueta A la vuelta de la esquina… y Causas pendientes. Como ellos mismos dicen “Rock and Roll directo a tu culo!”.

Además, estarán acompañados por el grupo de Oyón, EH MERTXE. Blues, rock and roll y punk. Nacidos en 2015 “Distortsioaren bidean” (2016) es su primer trabajo. La entrada cuesta 5 euros.

En el pub Principe de Viana, concierto acústico de SILENCIADOS. Los de Fuenmayor tocarán, entre otros, los temas de su disco “Cultura irracional”. La banda está formada por Txinín (cantante), Joselito Apaleao (bajo), Samuel G. Ayuso (guitarra), Txiki Nalda (guitarra) y Jorge Sánchez (batería).

Actualmente están embarcados en una gira en formato acústico, que intercalan con los tradicionales conciertos enchufados. Puro rock and roll. Será a las 00 horas y con entrada libre.

Por último, pero no menos importante, en Villatruño, concierto REPULSION FEST II con ATAXIA.F, MATANZA y MORTECINO a las 22 horas.

